В Каменке состоялось торжественное открытие вахты памяти

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

5 мая на площади Победы в Каменке прошло торжественное открытие вахты памяти в честь Дня Победы.

Временно исполняющая обязанности министра образования Пензенской области Лариса Казакова подчеркнула, что Каменская земля имеет особое значение в истории Великой Отечественной войны. Здесь люди работали на промышленных предприятиях в тяжелых условиях, были открыты эвакогоспитали для лечения солдат, а сельскохозяйственная промышленность обеспечивала фронт хлебом, несмотря на нехватку продовольствия у местных жителей. В лётной школе готовили военных пилотов, воспитывая патриотов.

Министр отметила важность сохранения памяти о тех, кто не вернулся с войны, и поблагодарила организаторов мероприятия и педагогов за их работу. Лариса Казакова также выразила благодарность участникам акции и поздравила всех с наступающим Днем Победы.

Вместе с главой Каменского района Александром Помогайбо и главой администрации города Каменки Александром Андрияновым, педагогами и представителями общественных организаций, Казакова возложила цветы к мемориальному комплексу на площади Победы в память о павших воинах.

Вахту памяти будут нести школьники, прошедшие отбор. Среди них будут учащиеся средней школы №9 города Каменки Вероника Сорокина и Софья Семенова. Вероника участвует в мероприятии впервые и призналась, что волнуется, но гордится своим участием. Софья участвует во второй раз и чувствует большую честь быть здесь.