Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2026 10:35

Мордовии списали часть долгов по бюджетным кредитам

Сумма списания составляет 1,3 миллиарда рублей, что соответствует двум третям задолженности региона
Анна ЧЕРНАЯ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о частичном списании долгов Мордовии по бюджетным кредитам.

Этот шаг направлен на облегчение долговой нагрузки субъектов федерации. Программа была инициирована по поручению Президента России и при поддержке партии «Единая Россия».

Средства, высвобожденные в результате списания, будут направлены на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и развитие промышленности.

Премьер-министр Мишустин подчеркнул, что списание задолженности позволит регионам значительно улучшить экономическое положение и повысить качество жизни граждан. Глава Мордовии Артём Здунов отметил, что списанные средства будут направлены на реализацию социальных программ и развитие инфраструктуры.