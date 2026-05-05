Мордовии списали часть долгов по бюджетным кредитам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о частичном списании долгов Мордовии по бюджетным кредитам.

Этот шаг направлен на облегчение долговой нагрузки субъектов федерации. Программа была инициирована по поручению Президента России и при поддержке партии «Единая Россия».

Средства, высвобожденные в результате списания, будут направлены на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и развитие промышленности.

Премьер-министр Мишустин подчеркнул, что списание задолженности позволит регионам значительно улучшить экономическое положение и повысить качество жизни граждан. Глава Мордовии Артём Здунов отметил, что списанные средства будут направлены на реализацию социальных программ и развитие инфраструктуры.