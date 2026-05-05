Первый заместитель руководителя СУ СК по региону проведет прием граждан в Пензе

6 мая 2026 года Пётр Иванович Юдин, первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Пензенской области, проведёт личный приём граждан. С 14:30 до 15:30 он будет принимать обращения граждан в следственном отделе по Ленинскому району, с 15:30 до 16:30 - в следственном отделе по Железнодорожному району .

Адрес проведения приёма: Пенза, ул. Бакунина, д. 176а.

Для предварительной записи необходимо позвонить по телефонам: 8(8412)63-64-71 или 63-64-11. Граждан просят взять с собой документ, удостоверяющий личность, на приём.