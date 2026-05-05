Праздничный концерт «А мы из Пензы» пройдет на Юбилейной площади в День Победы

В концерте примут участие как профессиональные артисты, так и известные жители Пензы и области. За три месяца работы над проектом были подготовлены творческие номера, специально для этого мероприятия записаны песни и написаны стихи.

Начальник городского управления культуры Анна Нестерова подчеркнула значимость Дня Победы для всех горожан, отметив, что этот праздник символизирует память, единство и преемственность поколений. Кульминацией торжеств станет праздничный фейерверк, который завершит мероприятия.

Сценарий концерта основан на теме подвига пензенцев во время Великой Отечественной войны. Музыкальные и поэтические номера, а также финальная часть концерта будут посвящены памяти героев.

Идея и режиссура мероприятия принадлежат директору центра хореографического искусства Пензы Валерию Ануфриеву. Продюсером и автором многих номеров выступила предприниматель и общественный деятель Марина Тарасова, которая отметила важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне и подчеркнула, что для всех участников создание таких проектов является честью.

Начало концерта - в 20:00.