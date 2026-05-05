Олег Денисов поручил организовать дежурства на майские праздники

Глава города Олег Денисов подчеркнул, что 81-я годовщина Победы — важная и священная дата, и заявил, что будет находиться на дежурстве все праздничные дни. Градоначальник призвал своих заместителей присоединиться к этой работе. По его словам, управление культуры, спорткомитет и другие органы местного самоуправления будут активно участвовать в праздничных мероприятиях. Руководители отделов городской администрации останутся на связи, чтобы оперативно решать возникающие вопросы.

По информации управления по делам ГОЧС, для обеспечения бесперебойного функционирования городских систем аварийные бригады были усилены, а также составлен график дежурств коммунальных служб. В случае теплой погоды будут проведены противопожарные рейды и обходы водоемов для предотвращения несчастных случаев среди горожан.

Олег Денисов отметил, что праздничные мероприятия должны быть организованы таким образом, чтобы они не только чтили память героев, но и способствовали укреплению чувства единения и гордости среди жителей города за подвиг нашего народа.