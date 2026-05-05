Трансформаторные подстанции в Пензе украсили тематическими рисунками к 9 Мая

Три трансформаторные подстанции в Пензе украсили к 9 Мая рисунками, посвященными Великой Отечественной войне.

Работы выполнили ученики детских художественных школ: ДХШ № 3 около дома № 118 на улице Терновского, ДХШ № 2 возле дома № 30 на улице Баумана и ДХШ № 1 в районе дома № 134 на проспекте Победы.

Акция проводится уже второй год. Ее цель – сохранить память о подвиге советских людей, освободивших страну. Организовала мероприятие Светлана Лисушкина, посол культуры СЖР Пензенской области и директор ДХШ № 3.

Светлана Николаевна сообщила: «Совместно с АО «Пензенская горэлектросеть» мы выбрали три подстанции для художественного оформления. По единому эскизному проекту мы создали рисунки, которые теперь украшают эти объекты».