«Ласточки Победы» поздравили ветерана Анну Кулакову

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

В рамках проекта «Ласточки Победы» Анна Кулакова, жительница областного центра, получила поздравления от главы города Олега Денисова и артистов агитбригады управления культуры.

Олег Денисов рассказал, что Анна Ивановна встретила войну в юности. Она служила на Украинском фронте в зенитно-артиллерийском полку, а в декабре прошлого года отметила свое 99-летие. Глава города отметил, что история Анны Ивановны является примером стойкости, мужества и любви к Родине.

Олег Денисов пожелал ветерану счастья и здоровья. Артисты исполнили песни и стихи военных лет, а официальные лица выразили благодарность Анне Кулаковой за её боевой путь и трудовые заслуги.

Проект «Ласточки Победы» организован управлением культуры города. Концертные бригады посещают ветеранов на дому, чтобы провести творческие выступления. Такие мероприятия направлены на выражение уважения к ветеранам, создание праздничной атмосферы и информирование жителей о подвигах героев Великой Отечественной войны.