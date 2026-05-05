Итоги XV Спартакиады студенческих отрядов подвели в Пензенской области

Цель спартакиады – укрепление здоровья молодёжи, популяризация физической культуры и спорта, а также создание позитивного имиджа движения студенческих отрядов через пропаганду здорового образа жизни.

Соревнования включали тринадцать видов спорта: киберспорт, футбол, волейбол, стритбол, армрестлинг, спортивные эстафеты, дартс, нормы ГТО, настольный теннис, городошный спорт, перетягивание каната, тэг-регби и чирлидинг.

Мероприятия проходили на площадках Дворца спорта «Рубин», спортивных комплексов Пензенского государственного аграрного университета и городского киберклуба.

Участники были разделены на две возрастные категории – до 18 лет и старше, что обеспечило равные условия для всех и объективную оценку результатов.

В категории до 18 лет первое место заняли отряды «Фаза» и «Восход» из Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий, второе – отряды «Прометей» и «Прогресс», третье – трудовой отряд подростков «Сияние» из Пензенского техникума железнодорожного транспорта.

Среди участников старше 18 лет победителями стали:

1 место – студенческий строительный отряд «Сириус» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства. 2 место – студенческий педагогический отряд «Колорит» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства. 3 место – студенческий педагогический отряд «Рекорд» Пензенского государственного университета.

По итогам регионального этапа будет сформирована сборная Пензенской области для участия в окружном этапе спартакиады в октябре 2026 года.