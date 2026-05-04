Новый специалист приступил к работе в Кузнецкой детской больнице

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Альфия Дашкина, специалист по ультразвуковой диагностике, присоединилась к команде медиков. Она окончила Саратовский государственный медицинский университет в 2014 году по специальности «педиатрия», что дает ей опыт работы с маленькими пациентами.

В 2026 году Альфия прошла профессиональную переподготовку в Пензенском институте усовершенствования врачей и получила квалификацию по ультразвуковой диагностике. Это позволяет ей проводить высокоточные исследования и ставить точные диагнозы.

Альфия поделилась своими чувствами: «Я очень рада стать частью этой команды. Для меня это отличная возможность развиваться профессионально и помогать детям. Уверена, что мои знания и опыт в педиатрии помогут мне оказывать качественную медицинскую помощь».

Проект «Медицинские кадры» направлен на привлечение и поддержку медицинских специалистов в регионе, что повышает доступность и качество медицинской помощи для детей.

Главный врач больницы Галина Дерябина отметила: «Приятно видеть молодых врачей с энтузиазмом и заботой. Их энергия и человеческие качества сделают пребывание наших пациентов и их родителей в больнице более комфортным».

В 2025 году благодаря нацпроекту в медицинские организации Пензенской области трудоустроено 395 врачей, из них 281 выпускник медицинских вузов.