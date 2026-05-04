Пензенская санитарная авиация совершила первый вылет в этом году

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

4 мая в Пензенской области возобновилась деятельность санитарной авиации .

Экипаж санитарной авиации Пензенской областной станции скорой помощи совершил первый в текущем году экстренный вылет для транспортировки двух пациентов с острой коронарной недостаточностью из Каменской центральной районной больницы имени Г.М. Савельевой.

Для этих мужчин вертолёт стал не только средством передвижения, но и возможностью для спасения и возвращения к полноценной жизни без инвалидности. Быстрая доставка пациентов в региональный сосудистый центр Клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина позволила выиграть важное время.

Врач-анестезиолог-реаниматолог Пензенской областной станции скорой помощи Алексей Каденков сообщил, что оба пациента перенесли перелёт хорошо и сейчас находятся под наблюдением высококвалифицированных специалистов Клинической больницы №6 им. Г.А. Захарьина, которым будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

Первый вылет этого года продемонстрировал полную готовность команды и техники к выполнению любых задач. Работа санитарной авиации в регионе продолжается.