Участковые Пензенской области выявили лучших по профессии

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

В УМВД России по Пензенской области состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди участковых уполномоченных полиции районных и областного уровня.

В состязаниях приняли участие сотрудники территориальных органов внутренних дел. Программа конкурса включала испытания по правовой, физической, огневой и служебной подготовкам.

Участники конкурса выполняли нормативы по неполной разборке и сборке пистолета Макарова, стрельбе по неподвижным мишеням с заданной зоной поражения, подтягиваниям, бегу на 1 километр, а также проходили тестирование по знанию нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность участковых.

Результаты оценивались по балльной системе в условиях ограниченного времени.

По завершении масштабных соревнований комиссия определила победителей. Почетное первое место занял старший участковый уполномоченный полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции на особо важных и режимных объектах МО МВД России по ЗАТО г. Заречный майор полиции Маркел Березин. Второе место занял старший участковый уполномоченный полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Сердобскому району старший лейтенант полиции Андрей Носов. Третье — старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 УМВД России по г. Пензе капитану полиции Кирилл Долгушев.

Спортивная борьба и дух соперничества сопровождали участников на каждом этапе состязаний. За проявленные мастерство, выносливость и профессионализм победителям вручили ценные подарки.