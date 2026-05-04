Росгвардейцы помогли поймать рыбаков-нарушителей в Пензенской области

Во время мероприятия правоохранители осмотрели 15 автомобилей и проверили 25 рыбаков. В результате были обнаружены нарушения правил нерестового периода.

С 15 апреля по 15 июня в регионе действует запрет на ловлю рыбы. В этот период разрешается использовать только одну поплавочную или донную удочку с берега и не более двух крючков на одного человека, при этом рыбалка должна проходить вне мест нереста.

У нарушителей изъяли два незаконных подъемника и две рыболовные сети, которые были уничтожены. Рыба, находившаяся в сетях, была выпущена в водоем.

По итогам рейда сотрудники Рыбнадзора составили четыре протокола об административных правонарушениях. Подобные мероприятия проводятся для сохранения водных биологических ресурсов и предотвращения нарушений в период нереста, сообщает пресс-служба Росгвардии.