Учащиеся ПХУ имени К. А. Савицкого вошли в число победителей Конкурса молодого художника

Мероприятие собрало как начинающих художников, только делающих первые шаги в профессии, так и тех, кто уже уверенно готовится к поступлению. Все работы участников были тщательно рассмотрены педагогами Академии Глазунова, которые отметили не только технические навыки, но и стремление к развитию, смелость в экспериментах с художественным языком и искренний интерес к своему делу.

Педагоги подчеркнули важность сохранения творческого импульса и веры в себя, отметив, что именно такие качества помогают молодым художникам в дальнейшем профессиональном росте. Академия выразила готовность продолжать поддержку молодых талантов и пригласила их в качестве абитуриентов.

Среди победителей конкурса оказались студентки Пензенского художественного училища:

- Виктория Толчева, выпускница 2025 года, под руководством Юлии Бессоновой заняла 2-е место в номинации «Композиция. Свободная тема» и 3-е место в номинации «Пейзаж»;

- Мария Борисова, студентка 4 курса, обучающаяся у Николая Николаева, завоевала 2-е место в номинации «Рисунок. Портрет современника».