Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2026 9:19

Учащиеся ПХУ имени К. А. Савицкого вошли в число победителей Конкурса молодого художника

Он был организован Российской академией живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Мероприятие собрало как начинающих художников, только делающих первые шаги в профессии, так и тех, кто уже уверенно готовится к поступлению. Все работы участников были тщательно рассмотрены педагогами Академии Глазунова, которые отметили не только технические навыки, но и стремление к развитию, смелость в экспериментах с художественным языком и искренний интерес к своему делу.

Педагоги подчеркнули важность сохранения творческого импульса и веры в себя, отметив, что именно такие качества помогают молодым художникам в дальнейшем профессиональном росте. Академия выразила готовность продолжать поддержку молодых талантов и пригласила их в качестве абитуриентов.

Среди победителей конкурса оказались студентки Пензенского художественного училища:

- Виктория Толчева, выпускница 2025 года, под руководством Юлии Бессоновой заняла 2-е место в номинации «Композиция. Свободная тема» и 3-е место в номинации «Пейзаж»;

- Мария Борисова, студентка 4 курса, обучающаяся у Николая Николаева, завоевала 2-е место в номинации «Рисунок. Портрет современника».