Пензенских автоинспекторов научили оказывать первую помощь

Пензенские автоинспекторы прошли практический курс по оказанию первой помощи. Обучение провел врач-методист Центра медицины катастроф Владимир Иваногло.. Его цель — научить полицейских сохранять спокойствие и оказывать грамотную медицинскую помощь до прибытия скорой помощи.

Владимир Ананьевич подчеркнул, что современные ДТП часто сопровождаются серьёзными травмами, и сотрудники ГИБДД часто первыми прибывают на место происшествия. Их действия могут существенно повлиять на жизнь пострадавших.

Первые 60 минут после аварии считаются «золотым часом», когда оказание неотложной помощи (остановка кровотечения, восстановление дыхания) и быстрая передача пострадавших в руки медиков могут значительно повысить шансы на выживание до 90%.

Особое внимание на занятиях было уделено отработке практических навыков на специальных манекенах. Также был рассмотрен блок, посвящённый коммуникации. Сотрудники ГИБДД повторили правила вызова скорой помощи и особенности передачи информации диспетчеру, чтобы медики могли быть готовы к ситуации ещё до прибытия на место.

Один из сотрудников ГИБДД отметил, что оказание первой помощи — это не только обязанность каждого человека, но и прямая служебная задача для сотрудников силовых структур.