Пензенские школьники завоевали призовые места на всероссийской олимпиаде по физике

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

В финале всероссийской олимпиады по физике имени Дж. К. Максвелла среди учеников 7-8 классов пензенские школьники Богдан Лупанов, Ярослав Кривцов, Дмитрий Лиязев и Егор Трошин заняли призовые места.

Программа олимпиады включала теоретический и экспериментальный туры. Участникам предстояло решить сложные задачи и провести два практических лабораторных эксперимента.

«Олимпиада имени Дж. К. Максвелла является одним из самых престижных физических соревнований для школьников 7-8 классов в России. Этот успех подчеркивает высокий уровень подготовки пензенских учащихся, достигнутый благодаря усилиям самих ребят и их преподавателей», – сообщили в региональном министерстве образования.