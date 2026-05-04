Сегодня и завтра в Саранске будут ограничены движение и стоянка транспорта

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск.
С 20:00 4 мая до 12:00 5 мая запретят стоянку и остановку всех видов транспорта на следующих участках:
- улица Советская в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова;
- улица Советская, дом 26 (здание Государственного Собрания Республики Мордовия);
- улица Советская, дом 22 (Дом печати);
- маршрут проведения эстафеты.
С 7:00 до 12:00 5 мая также ограничат движение и стоянку транспорта на тех же участках, кроме транспортных средств коммунальных и аварийных служб.
С 10:30 до 12:00 5 мая движение транспорта будет ограничено по следующим улицам:
- улица Московская от улицы А. Невского и улицы Советской;
- улица Рабочая от улицы Советской до улицы Коммунистической.