Сегодня и завтра в Саранске будут ограничены движение и стоянка транспорта

С 20:00 4 мая до 12:00 5 мая запретят стоянку и остановку всех видов транспорта на следующих участках:

- улица Советская в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова;

- улица Советская, дом 26 (здание Государственного Собрания Республики Мордовия);

- улица Советская, дом 22 (Дом печати);

- маршрут проведения эстафеты.

С 7:00 до 12:00 5 мая также ограничат движение и стоянку транспорта на тех же участках, кроме транспортных средств коммунальных и аварийных служб.

С 10:30 до 12:00 5 мая движение транспорта будет ограничено по следующим улицам:

- улица Московская от улицы А. Невского и улицы Советской;

- улица Рабочая от улицы Советской до улицы Коммунистической.