В Саранске бывший сотрудник ГИБДД обвиняется в получении взятки

В Саранске завершено расследование уголовного дела бывшего сотрудника ГИБДД. 29-летний мужчина обвиняется в мелком взяточничестве.

По данным следствия, 26 октября 2025 года сотрудник ГИБДД остановил автомобиль, водитель которого отказался проходить медицинское освидетельствование и не имел водительских прав. Через несколько часов обвиняемый получил 10 тысяч рублей за то, что не отправил автомобиль нарушителя на штрафстоянку.

Дело было возбуждено на основании материалов МВД по Республике Мордовия. Следователи собрали достаточно доказательств, и дело направлено в суд.