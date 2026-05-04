Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В рамках XXV Московского Пасхального фестиваля в Пензенской области прошёл 35-й концерт XXV Московского Пасхального фестиваля.

Губернатор Олег Мельниченко выразил признательность за отклик на предложение, подчеркнув важность мероприятия. Это уже четвёртый концерт фестиваля в регионе, который состоялся 8 мая 2023 года накануне Дня Победы. Жители Пензы и представители культурной общественности до сих пор вспоминают этот концерт.

Глава региона выразил уверенность, что жители Пензы вновь получили удовольствие от выступления выдающихся музыкантов под руководством талантливого дирижёра. В киноконцертном зале «Пенза» были исполнены известные произведения: симфония N1 «Классическая» Сергея Прокофьева, «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского, а также композиции Мориса Равеля и Феликса Мендельсона. Полный зал на полторы тысячи мест свидетельствовал о высоком интересе к мероприятию.

Валерий Гергиев отметил, что мировая культура объединяет, а не разделяет страны и народы.