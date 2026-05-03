В Саранске до конца лета ограничат движение на улице Льва Толстого

С 4 мая в Саранске на улице Льва Толстого будет введено ограничение движения транспорта. По информации от администрации городского округа, это связано с работами по реконструкции тепловой сети.

С 7:00 4 мая до 19:00 31 августа движение будет ограничено на нечетной стороне улицы Льва Толстого, начиная от улицы Богдана Хмельницкого и до дома №55 на той же улице.

Ограничение не затронет транспорт коммунальных и аварийных служб, а также машины, доставляющие товары (продукты питания, лекарства и т.д.) в магазины на указанном участке.