Служебные собаки Росгвардии сдали экзамен на профпригодность в Заречном

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.

Специалисты кинологической службы Росгвардии провели проверку служебных собак.

Все началось с медицинского осмотра, который провели ветеринары. Они проверили здоровье животных и убедились, что все собаки готовы к испытаниям.

Во время основной части проверки росгвардейцы и их собаки продемонстрировали навыки поиска взрывчатых веществ и условного нарушителя. Также были проверены навыки общего курса дрессировки, такие как послушание и задержание.

По результатам проверки все собаки были признаны соответствующими требованиям и готовыми к дальнейшей службе по охране важных объектов.