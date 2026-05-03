В Пензенском районе обновят участок дороги «Колышлей – Сердобск – Беково»

Фото: Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области.

В 2026 году планируется модернизация части региональной трассы «Колышлей – Сердобск – Беково» на участке, проходящем через село Кучки в Пензенском районе.

На данный момент подрядная организация уже приступила к укреплению основания дороги. После завершения этих работ будет уложено новое асфальтобетонное покрытие, нанесена разметка и проведены работы по ремонту обочин.

Ранее, в 2025 году, был проведен ремонт участка трассы длиной 3 км между трассой Р-207 и селом Большая Елань. А в 2023 году были обновлены более 14 км дороги между Кучками и Большой Еланью.