НовостиОбщество3 мая 2026 8:17

В Пензенском районе обновят участок дороги «Колышлей – Сердобск – Беково»

Его длина составляет 6,4 км
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области.

В 2026 году планируется модернизация части региональной трассы «Колышлей – Сердобск – Беково» на участке, проходящем через село Кучки в Пензенском районе.

На данный момент подрядная организация уже приступила к укреплению основания дороги. После завершения этих работ будет уложено новое асфальтобетонное покрытие, нанесена разметка и проведены работы по ремонту обочин.

Ранее, в 2025 году, был проведен ремонт участка трассы длиной 3 км между трассой Р-207 и селом Большая Елань. А в 2023 году были обновлены более 14 км дороги между Кучками и Большой Еланью.