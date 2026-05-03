В Пензе встретили «Паровоз Победы»

Среди встречающих были заместитель главного инженера Куйбышевской железной дороги Ренат Хафизов, ветеран локомотивного депо Михаил Гуркин, представитель городской администрации Константин Спиридонов, профсоюзный деятель Павел Мюльгаузен и начальник управления транспорта региона Артур Аббасов. Также присутствовали местные жители и гости города - всего почти 10 тысяч человек.

Ретро-поезд, возглавляемый паровозом «Лебедянка», украшенным в честь победы 1945 года, прибыл с 11 платформами, заполненными экспонатами. Среди них — советские автомобили, оружие и более 20 единиц военной техники времен Великой Отечественной войны. Каждый вагон представляет собой отдельную главу истории войны и победы.

На перроне вокзала выступили концертные группы «Магистраль» и «Хорошие девчата», а также артисты Куйбышевской железной дороги и пензенские творческие коллективы. Оркестр центра русской вокальной и хоровой культуры также присоединился к праздничному концерту.

После посещения Пензы «Паровоз Победы» продолжил свое путешествие по региону, сделав остановки на станциях «Асеевская» и «Кузнецк».