Олег Денисов рассказал о ходе благоустройства парка Белинского

Олег Денисов отметил, что парк Белинского вновь стал победителем рейтингового голосования в 2025 году. Это позволило в текущем сезоне завершить работы по благоустройству. На данный момент Пионерскую аллею уже замостили. Планируется обновить другие прогулочные дорожки вокруг аттракционов и обустроить детскую игровую площадку рядом с «Гусеницей». Особое внимание уделяется приведению в порядок входа со стороны улицы Лермонтова.

Работы ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Инфраструктура для жизни». Градоначальник подчеркнул, что подрядчик должен проводить ремонт с минимальными неудобствами для посетителей.

Олег Денисов также напомнил, что на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства. Он призвал жителей принять участие в голосовании, отметив, что отдал свой голос за сквер Дружбы, который является центром притяжения для жителей Шуиста. По его словам, жители сами решат, какой объект будет благоустроен в следующем году, так как представлено 11 вариантов для выбора.