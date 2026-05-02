Почти 200 жителей Пензенской области пострадали от укусов клещей

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области продолжает мониторить нападения клещей в регионе. С 30 марта в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» регистрируются обращения пострадавших от укусов членистоногих. С начала сезона активности клещей в медицинские организации области обратились 196 пострадавших, из которых 78 — дети до 14 лет. Всем обратившимся были приняты стандартные меры профилактики.

Специалисты Управления продолжают реализацию планов по предотвращению распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами, в рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий.

В муниципалитетах региона продолжаются акарицидные обработки наиболее посещаемых населением территорий, таких как места массового отдыха, санатории и летние оздоровительные учреждения, которые являются зонами повышенного риска контакта с клещами. Контроль качества этих работ также осуществляется.

На данный момент акарицидными обработками было охвачено 10,7195 га на территории 12 объектов, что составляет 3,1% от запланированной площади на текущий эпидсезон. В том числе, на территории летних оздоровительных учреждений перед началом летней кампании было обработано 2,51 га, что составляет 1,6% от запланированной площади. За текущую неделю было обработано 4,1595 га.

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» проводится исследование клещей на наличие возбудителей ИКБ, МЭЧ, ГАЧ и вируса клещевого энцефалита.

По состоянию на 29 апреля, из 151 исследованного клеща, снятого с людей, в 31 клеще были обнаружены возбудители ИКБ, что составляет 20,5%.

За период с января по март 2026 года было диагностировано 5 случаев иксодового клещевого боррелиоза у жителей Бессоновского, Пензенского районов и города Пензы. Все случаи имели длительную инкубацию, и заражение произошло в сезоне 2025 года.