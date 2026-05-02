«Паровоз Победы» прибыл в Рузаевку

Фото: Администрация Рузаевского муниципального района.

Вчера днем Рузаевка встретила легендарный «Паровоз Победы». Мощный гудок возвестил о прибытии ретросостава, символизирующего подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Головным локомотивом поезда стал действующий паровоз «Лебедянка», украшенный в стиле победного мая 1945 года. Им управляла локомотивная бригада в военной форме. Экспозиция включала 11 открытых платформ с раритетной техникой, которая усиливала атмосферу. Участники ретросостава, одетые в форму того времени, делали историю более наглядной. Все желающие с радостью фотографировались с ними.

Анастасия Гришнева, председатель Государственного комитета по делам молодёжи Республики Мордовия, отметила, что проект способствует воспитанию уважения к прошлому и гордости за страну.

Александр Юткин, глава Рузаевского района, подчеркнул, что «Паровоз Победы» является данью уважения железнодорожникам, которые внесли вклад в победу в тылу.

Ринат Хафизов, заместитель главного инженера Куйбышевской железной дороги, напомнил о подвиге железнодорожников во время войны. Под бомбёжками они эвакуировали заводы, перевозили раненых и доставляли солдат и боеприпасы на фронт. Ретросостав стал символом памяти о тех событиях.

В концерте участвовали артисты из Самары и Рузаевки.

Через два часа «Паровоз Победы» продолжил свой путь по маршруту.