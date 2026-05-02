В Мордовии выявили мошенников, похитивших деньги участников СВО

Следственными органами СК РФ по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей республики, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2025 году подозреваемые разработали преступную схему хищения денежных выплат, полагающихся гражданам при заключении контракта.

Фигуранты подыскали двух местных жителей и мошенническим способом получили доступ к банковским картам потерпевших. В результате фигуранты похитили поступившие на их счета денежные средства, включая единовременные выплаты, на общую сумму более 3,5 миллионов рублей.

Следствием решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. В рамках расследования по месту жительства фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы, имеющие значение для следствия. Преступная деятельность была выявлена и пресечена при взаимодействии с сотрудниками УФСБ и МВД по Республике Мордовия, а также при силовой поддержке Росгвардии.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершенных преступлений, установление иных эпизодов противоправной деятельности фигурантов, а также всех лиц, подлежащих привлечению к ответственности.