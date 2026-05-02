Пензенская санавиация проверила готовность к вылетам в 2026 году

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

30 апреля сотрудники Пензенской областной станции скорой помощи провели приемку вертолета на предмет готовности к эксплуатации и соответствия всем требованиям безопасности.

Подробнее о работе сотрудников станции скорой помощи при подготовке к полетам санавиации рассказала пресс-служба регионального Минздрава.

Специалистами были оценены техническое состояние воздушного судна, работа навигационного оборудования, систем жизнеобеспечения, необходимых для транспортировки пациентов.

Также был проведён инструктаж медперсонала, который будет дежурить на борту. Заместитель главврача по медицине катастроф Пензенской областной станции скорой помощи Александр Гришин уточнил, что санитарная авиация стала неотъемлемой частью службы с 2020 года: «За это время мы накопили ценный опыт и отладили все процессы, совершив 357 вылетов, в ходе которых эвакуированы 398 пациентов. Наши врачи готовы к работе в воздухе, а вертолет — наш надежный партнер в спасении жизней».