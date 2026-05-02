Пензенцы возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести»

В торжественной церемонии приняли участие представители городских властей, общественных организаций и активные жители Пензы.

Среди представителей местного самоуправления были первый заместитель главы администрации Андрей Шиганков, временно исполняющий обязанности председателя Пензенской городской Думы Сергей Васянин, заместители главы Сергей Волков и Константин Спиридонов, главы районных администраций, а также руководители городских управлений и ведомств.

Перед церемонией возложения цветов для посетителей была организована экскурсия у стелы «Город трудовой доблести». Мероприятие прошло при поддержке сотрудников централизованной библиотечной системы города. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в экскурсии приняли участие около 40 человек.

Напомним, что 20 мая 2021 года Президент Российской Федерации присвоил Пензе почетное звание «Город трудовой доблести». 27 декабря в парке «40 лет Победы» открыли стелу в честь этого события.