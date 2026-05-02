В Пензенской области завершился весенний студенческий донорский марафон

Региональная акция, которая проводится в регионе с 2013 года, ежегодно объединяет студентов Пензы и области в важной миссии спасения жизней. В течение месяца мобильный пункт центра принимал доноров на площадках вузов и колледжей региона. Участники также имели возможность стать потенциальными донорами костного мозга, сдав специальный анализ для вступления в Федеральный регистр.

Акция прошла в Год Единства народов России, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным, под лозунгом «Донорское единство – наш вклад в будущее Сурского края».

Кроме того, во всех учебных заведениях проводились образовательные мероприятия. Специалисты службы крови читали лекции, рассказывая о правилах донорства и пользе регулярной сдачи крови. Они также отвечали на вопросы студентов.

Главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова отметила, что в последние годы увеличилось количество молодых людей, регулярно сдающих кровь. Если раньше студенты чаще участвовали в разовых акциях, то теперь они осознанно подходят к донорству, следят за своим здоровьем и ответственно готовятся к сдаче крови.

В марафоне приняли участие более 300 студентов, пятеро из которых вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга.