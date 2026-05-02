В Пензе чествовали баскетбольный клуб «Юность»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В музее спорта Пензенской области состоялась торжественная церемония награждения спортсменов, тренеров и специалистов баскетбольного клуба «Юность» по итогам выступления в чемпионате России по баскетболу среди женских команд Высшей лиги.

В церемонии приняли участие почётные гости: временно исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов, заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Дмитрий Брюханов, член исполнительного комитета Российской федерации баскетбола Олег Храмкин, исполняющий обязанности президента региональной федерации баскетбола Александр Калмаков.

Спортсменам, тренерам и специалистам клуба были вручены благодарственные письма Министерства физической культуры и спорта Пензенской области, а также памятные призы от региональной федерации баскетбола.

Поздравляем «Юность» с успешным завершением сезона и желаем новых побед!