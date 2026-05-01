100 жителей Мордовии были обмануты мошенниками в апреле

С заявлениями о хищении обманным путем денежных средств в органы внутренних дел Мордовии в апреле 2026 года обратились около 100 местных жителей. Печальную панораму мошеннических эпизодов приводит пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия. Около 50 человек пострадали от действий неизвестных, оформивших неустановленным способом кредиты на имя потерпевших на общую сумму почти 1,8 млн рублей.

Ещё 19 человек лишились более 23,5 млн рублей, предполагая, что переводят деньги на безопасные счета, защищая таким образом накопления от возможного хищения и несанкционированного списания.

15 жителей региона перечислили мошенникам более 1 млн рублей во время продажи и покупки товаров на сайте бесплатных объявлений, в социальных сетях, на платформе популярных маркетплейсов.

Еще шесть заявителей обратились в полицию, сообщив, что, поверив в обещания о получении прибыли, они лишились более 1,4 млн рублей.

МВД по Республике Мордовия настоятельно рекомендует гражданам проявлять осторожность и осмотрительность при общении с неизвестными лицами.

Никому не сообщайте персональные данные – работники финансовых учреждений и полицейские никогда не запрашивают подобную информацию по телефону. Подключите уведомления об операциях по карте – если пришло смс о покупке, которую вы не совершали, незамедлительно заблокируйте счет. По возможности пользуйтесь антивирусами.

Посещайте безопасные сайты. Не переходите по ссылкам от незнакомцев. Если же она поступила от друга, не спешите ее открывать, позвоните ему! Не исключено, что мошенники могли взломать его аккаунт.

Проверяйте информацию, если от имени знакомых просят деньги. Будьте бдительны!