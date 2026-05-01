Пензенские полицейские посоревновались в служебном двоеборье

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

К участникам соревнований обратился заместитель начальника регионального управления МВД полковник полиции Константин Фролов. Он пожелал им честной борьбы и отличных результатов.

В программу соревнований входила стрельба из пистолета Макарова и кросс на 3 километра. Каждому участнику предстояло выдвинуться с рубежа 45 метров, а затем с 25 метров сделать 5 выстрелов за 20 секунд. Самых метких полицейских определяли по количеству набранных очков.

По итогам соревнований первоклассный результат по стрельбе в первой возрастной группе показал сотрудник УМВД России по городу Пензе – Андрей Умнов. Во второй возрастной группе почетное первое место занял полицейский ОРЧ ОГЗ УМВД России по Пензенской области – Роман Гудожников.

В третьей возрастной группе победил сотрудник МО МВД России «Никольский» Дмитрий Жиляев.

По итогам соревнований лучшими в командном зачете стали среди команд первой группы УМВД России по городу Пензе. На втором месте – сборная ОМВД России по Бессоновскому району, третье место занял отдел полиции № 1 УМВД России по городу Пензе.

Среди команд второй группы лучшей стала сборная отделения МВД России по Земетчинскому району, второе место заняли сотрудники Отделения МВД России по Шемышейскому району, третье – полицейские Отделения МВД России по Лопатинскому району.

Победители были награждены кубками, медалями, грамотами и дипломами.