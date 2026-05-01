Губернатор подчеркнул важность практики в обучении участников проекта «Герои Пензенского края»

Пятеро участников проекта «Герои Пензенского края» уже занимают руководящие должности.

Даниил Кошлаков стал заместителем председателя Пензенской городской Думы. Сергей Демкин работает начальником организационно-правового отдела администрации Сосновоборского района, Александр Орлов – главой администрации Канаевского сельсовета Городищенского района. Михаил Клечин – заместитель директора молодежного центра «Ровесник» города Заречного. Александр Долгов трудится инженером в ГБУ Пензенской области «Безопасный регион».

Также на встрече присутствовал Артем Николаев, участник президентского проекта «Время героев», который сейчас занимает пост врио заместителя председателя правительства Пензенской области.

«Проект дал мне мощный импульс и помог развивать то, что мне близко, – сказал Дмитрий Поворов, еще один участник проекта. – Я занимаюсь адаптацией и трудоустройством молодых людей, вернувшихся с фронта. Очень благодарен за то, что меня заметили, и я стал членом Общественной палаты Пензенской области. Участвую в рабочей группе, которая занимается реализацией проекта «Единой России» по трудоустройству. В нашем регионе много хороших проектов, и важно не давать им терять свою актуальность, а активно действовать. Я намерен продолжать вносить свой вклад в развитие Пензенской области».

Максим Бушмин отметил, что экономический модуль проекта оказался для него особенно полезным. «Я погрузился в структуру и систему формирования бюджета – как регионального, так и федерального, – поделился он. – Это дало мне много новых знаний».

Губернатор акцентировал внимание на необходимости практического подхода.

«Чтобы эффективно управлять процессами, нужно, во-первых, хорошо понимать реальную ситуацию, а во-вторых, уметь ее моделировать, – подчеркнул Олег Мельниченко. – Только тогда становится ясно, какие действия необходимы для улучшения ситуации. Важно видеть перспективы».

«Сосредоточьтесь на практических аспектах, – призвал глава региона. – Возьмем, к примеру, сферу ЖКХ. Нужно не просто наблюдать за работой управляющих компаний, а начинать с законодательной базы, применять ее к ежедневной практике – и сразу станет ясно, где возникают проблемы. Это ваше домашнее задание».