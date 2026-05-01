В Пензе обсудили профилактику экстремизма среди молодежи

Губернатор Олег Мельниченко поручил внедрить проект «Лидеры 58», направленный на обеспечение информационной безопасности детей и молодежи в условиях растущих цифровых угроз. В рамках проекта планируется провести встречу молодежных лидеров летом.

Председатель комиссии, врио первого заместителя председателя правительства Олег Ягов, отметил необходимость выявления и распространения эффективных методов работы с молодежью на муниципальном уровне.

На федеральном и региональном уровнях действует система грантов для поддержки творческих инициатив и самореализации молодежи. В вузах Пензенской области также существует подобная программа. С сентября ссузам региона предложили присоединиться к этой инициативе для применения положительного опыта на местном уровне.

Управление молодежной политики Пензенской области сообщило, что с 20 по 24 апреля прошла неделя безопасности совместно с Российским обществом «Знание». В мероприятии приняли участие все муниципалитеты региона. Проект был направлен на формирование у молодежи объективного взгляда на историю, воспитание патриотизма и уважения к подвигам предков.