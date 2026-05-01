Олег Мельниченко призвал улучшать условия для инвесторов в регионе

В 2021-2025 годах в регион вложили 605 миллиардов рублей, а в 2025 году планируют привлечь более 137 миллиардов.

Врио заместителя председателя правительства Пензенской области Алмаз Хакимов отметил, что, несмотря на снижение инвестиционной активности в России, в регионе наблюдается рост инвестиций в некоторых отраслях. Он привел примеры: в обрабатывающих производствах прирост составил 15%, или 8 миллиардов рублей, а в сфере водоснабжения и водоотведения – 83%, или 1 миллиард рублей благодаря реализации концессионного соглашения.

Также на заседании обсудили новые инвестиционные проекты, включая строительство завода по производству ДСП и ЛДСП компании «Ультрадекор» и элеваторного комплекса «Терра Савина». Российские компании планируют организовать в Пензе производство агродронов и оборудования для бесперебойного электроснабжения критически важных объектов.

Олег Мельниченко поручил оказывать активную поддержку инвесторам, особенно в вопросах предоставления земельных участков и производственных площадей. Он подчеркнул, что требования по соотношению количества рабочих мест и площади территории не всегда целесообразны.

Губернатор отметил важность удержания уровня оплаты труда для привлечения квалифицированных кадров. В Пензенской области инвесторы могут рассчитывать на государственную поддержку. В 2021-2025 годах ее получили 10 предприятий на сумму 4,8 миллиарда рублей, а в 2026-2030 годах поддержку планируют получить еще 9 предприятий на 3,2 миллиарда рублей.