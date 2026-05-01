В Пензенской области внедрены новые подходы к ведению беременности и осмотрам детей

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

С 2026 года начался этап развития отрасли, направленный на цифровую трансформацию, стандартизацию процессов и реализацию национальных проектов. Особое внимание уделяется улучшению охраны материнства и детства, где планируются масштабные преобразования.

Воробьева отметила, что с этого года внедряется многоступенчатая система ведения беременности, ориентированная на выявление рисков. Цель нововведений – раннее обнаружение патологий у плода и повышение шанса на рождение здорового ребенка.

Диагностика теперь проводится по принципу «от простого к сложному», учитывая уровень риска. Беременных женщин распределяют по трем группам в зависимости от данных УЗИ и анализа крови: низкий, средний и высокий риск. Дальнейшая тактика ведения беременности зависит от группы.

Для женщин из групп среднего и высокого риска доступен бесплатный неинвазивный пренатальный тест (НИПТ). Исследование позволяет с высокой точностью определить риск хромосомных аномалий по анализу крови матери. Это безопасно для матери и ребенка, но помогает своевременно выявить риски и принять меры.

Также включена преимплантационная генетическая диагностика (ПГТ), которая позволяет проверять эмбрионы на наследственные заболевания до наступления беременности (при ЭКО). Это особенно важно для пар с высоким риском наследственных патологий.

Требования к специалистам по УЗИ-диагностике стали строже. Теперь проводить скрининг могут только врачи, прошедшие специальную подготовку.

В рамках борьбы с онкологическими заболеваниями и оценки репродуктивного здоровья введен обязательный скрининг на ВПЧ для женщин 18-65 лет. Он проводится раз в 5 лет, а при положительном результате – ежегодно.

В педиатрии пересмотрен порядок осмотров детей. Невролог теперь осматривает ребенка в 3 месяца, а анализы крови и мочи – в 3 месяца. Отменены некоторые плановые осмотры, например, стоматолога в 1 месяц.

Введены новые исследования:

- в 1 год – осмотр офтальмолога с расширением зрачка и проверка слуха;

- в 6 и 10 лет – скрининг на холестерин для детей из группы риска;

- в 12 лет – обязательный осмотр психиатра и ортопеда-травматолога;

- в 13 лет – обязательный осмотр гинеколога или уролога-андролога.

Обновлены правила оказания медицинской помощи детям в школах и детских садах. Теперь медицинский пункт станет полноценным подразделением образовательной организации, где медицинская сестра или врач смогут не только осматривать ребенка, но и выписывать лекарства по назначению врача. Это поможет улучшить контроль за здоровьем детей.