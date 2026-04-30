Пензенцам напоминают о новых правилах выезда детей за границу

С 1 марта 2024 года вступил в силу новый порядок, напоминает пресс-служба регионального УМВД. Для выезда за пределы Российской Федерации каждому ребенку до 14 лет необходимо иметь собственный заграничный паспорт.

Выезд по свидетельству о рождении, даже с отметкой о гражданстве, а также вписание ребенка в паспорт родителя не допускается.

До достижения 14-летнего возраста основным документом, удостоверяющим личность ребенка, является свидетельство о рождении.

Многие родители ошибочно полагают, что свидетельство, выданное в России, автоматически подтверждает гражданство. Чтобы избежать недоразумений и обеспечить беспрепятственный выезд, необходимо проставить специальный штамп о гражданстве Российской Федерации в свидетельстве о рождении ребенка. Для этого потребуется предъявить паспорта обоих родителей (или одного родителя, в случае его единственного законного представителя).

«Получить услугу можно в любом многофункциональном центре (МФЦ) вашего региона, в ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России или непосредственно в подразделении по вопросам миграции, — сообщил заместитель начальника УМВД России по Пензенской области полковник полиции Анатолий Огурцов. — В ближайшем будущем оформление штампа будет доступно и на Портале государственных услуг».

Важно отметить, что данная услуга предоставляется абсолютно бесплатно, а срок ее оказания не превышает 5 рабочих дней.

Учитывая сезонное увеличение числа желающих оформить заграничные паспорта, настоятельно рекомендуем гражданам, планирующим поездки с детьми за пределы Российской Федерации, заблаговременно позаботиться об оформлении всех необходимых документов.