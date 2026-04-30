В Пензенской области из-за гибели посевов введен режим ЧС

По информации Пензенского гидрометеоцентра, в апреле в регионе наблюдалось опасное гидрометеорологическое явление – переувлажнение почвы, что привело к гибели посевов в некоторых районах. Ожидаемый материальный ущерб для сельхозпроизводителей соответствует критериям чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Олег Мельниченко отметил, что введение режима ЧС позволит аграриям, застраховавшим свои посевы, получить страховые выплаты и пересеять погибшие озимые культуры яровыми.

Врио заместителя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев доложил, что под урожай 2026 года озимыми культурами засеяно около 348 тысяч гектаров, и около 5% посевных площадей находятся в неудовлетворительном состоянии. Ситуация напряженная, но не критическая, и агрономические сроки позволяют проводить сев.

Губернатор поручил главам районов постоянно поддерживать связь с сельхозпроизводителями и тщательно контролировать ситуацию. Он также подчеркнул необходимость круглосуточной работы в хорошую погоду для успешного проведения посевной.

В итоге Олег Мельниченко объявил решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Пензенской области.