В Мордовии осужден мужчина, жестоко избивший своего гостя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Доказательства, собранные следователем Ичалковского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Республике Мордовия, признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летнему мужчине.

За причинение тяжкого вреда здоровью гостя, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

В ночь на 24 октября 2025 года в селе Анненково у себя в доме фигурант дела распивал спиртное со знакомыми. В ходе возникшей ссоры он нанес 37-летнему мужчине множественные удары кулаками по голове. Пострадавший, доставленный в больницу, от полученных повреждений скончался через несколько дней.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В интересах матери погибшего взыскана компенсация морального вреда — 1,5 млн рублей.