Скончалась профессор Педагогического института ПГУ Галина Пранцова

Педагогическое сообщество Пензенской области понесло тяжелую утрату. 29 апреля на 76-м году жизни скончалась Галина Васильевна Пранцова, выдающийся российский методист и профессор кафедры «Литература и методика преподавания литературы» Педагогического института имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета.

Галина Васильевна родилась 11 октября 1950 года в колхозе «Пролетарий» Каменского района Пензенской области. В 1976 году она окончила Пензенский государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского по специальности «Русский язык и литература». С 1976 по 1988 год работала учителем русского языка и литературы в Головинщинской средней школе Каменского района. С августа 1988 года и до 2024 года она преподавала в Пензенском государственном педагогическом институте имени В.Г. Белинского, где занимала должности старшего преподавателя, доцента и профессора кафедры литературы и методики преподавания литературы. В 2002 году ей было присвоено ученое звание профессора.

Основные научные труды Галины Васильевны были посвящены речевому развитию учащихся, современным стратегиям чтения и понимания текста, а также созданию читательской среды в образовательных учреждениях. Она также занималась профессиональной подготовкой будущих учителей-словесников. Можно сказать, что Галина Васильевна стала Учителем для учителей, так как большинство учителей литературы в Пензенской области являются ее учениками, которые уважают и благодарят ее за профессионализм, принципиальность и требовательность.

С 1988 по 2015 год Галина Васильевна читала лекции в Пензенском институте усовершенствования учителей (ныне Институт регионального развития Пензенской области). Она также несколько лет возглавляла комиссию по проверке ЕГЭ по литературе.

Прощание с Галиной Васильевной Пранцовой состоится 1 мая 2026 года в 12:00 в Центре культуры и досуга (бывший ДК им. С.М. Кирова) по адресу: г. Пенза, ул. Ленина, д. 11а.