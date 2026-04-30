В Пензе состоялись «Бочкаревские чтения»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Мероприятие прошло в новом корпусе Пензенского государственного краеведческого музея.

Почетным гостем форума стал Николай Овсиенко, заместитель начальника управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере.

Проект «Земляки», направленный на сохранение памяти о выдающихся деятелях региона, включал проведение форума с 28 по 29 апреля в школе № 80 имени Василия Кузьмича. Форум состоял из шести секций, каждая из которых рассматривала вклад земляков в различные сферы развития Пензенской области. Участники, проявившие себя наилучшим образом, были награждены благодарственными письмами губернатора.

Олег Мельниченко отметил, что Пензенская область продолжает жить в «эпохе Бочкарева», несмотря на его уход с поста губернатора 11 лет назад. Он подчеркнул, что заделы, заложенные Василием Кузьмичом в промышленности, сельском хозяйстве, культуре и образовании, продолжают действовать. Губернатор также отметил, что проведение «Бочкаревских чтений» стало началом новой хорошей традиции.

Николай Овсиенко высоко оценил инициативу проведения именных краеведческих чтений. Он поделился своими впечатлениями о работе с Василием Кузьмичем, отметив его внутреннюю энергию и стремление к процветанию родной области. Овсиенко назвал Бочкарева символом непростого времени и призвал к более глубокому изучению истории родного края.

В завершение своего выступления Николай Овсиенко пожелал успехов краеведам и процветания Пензенской земле.