«Почта России» доставит ветеранам поздравления ко Дню Победы

Каждое письмо содержит именную открытку с поздравлением, подписанную Президентом. Сотрудники почты сделают всё возможное, чтобы ветераны получили свои поздравления, независимо от того, где они будут находиться в праздничные дни.

При изменении адреса проживания ветерана «Почта России» уточнит новое место и доставит поздравление по актуальному адресу. Если ветерана не окажется дома — например, он будет отдыхать на даче или проходить лечение — письмо будет храниться в отделении в течение месяца. В течение этого времени почтальон продолжит попытки доставить поздравление.

Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков подчеркнул, что доставка персональных поздравлений ветеранам — это важная и ответственная задача. Он отметил, что в этот особенный день компания с гордостью поздравит тех, кто сражался за Родину и подарил нам мирное будущее. Каждое поздравление будет донесено до адресата бережно и в установленные сроки.