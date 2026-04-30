В Пензе стартовал турнир по самбо «Победа»

Турнир организован при поддержке Российского военно-исторического общества и собрал около 200 юношей из Пензы, Заречного, Кузнецка и районов области.

Олег Мельниченко отметил важность турнира, подчеркнув, что самбо объединяет традиции русского рукопашного боя, дзюдо и боевых искусств народов СССР. Он также выразил благодарность участникам за участие в шествии «Бессмертного полка» с портретами своих предков.

Губернатор добавил, что самбо играет важную роль в подготовке молодых людей к службе в армии, правоохранительных органах и спецслужбах.

Овсиенко назвал юных самбистов достойными продолжателями традиций победителей и подчеркнул значимость самбо как самого русского вида спорта. Он отметил, что президент России Владимир Путин поддерживает спортивные достижения молодежи и их подготовку к защите Отечества.

После соревнований Мельниченко и Овсиенко посетили музей спорта Пензенской области, где ознакомились с экспозицией, посвященной местным спортсменам-участникам СВО. Затем они отправились в Пензенский артиллерийский инженерный институт, где им провели экскурсию по истории учебного заведения и его музею оружия.