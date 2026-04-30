1 мая в Пензе пройдут праздничные мероприятия

В честь Праздника Весны и Труда в 10:00 в парке «40 лет Победы» пройдет торжественная церемония возложения цветов к стеле «Город трудовой доблести». После этого состоится концерт.

Парк Белинского отметит 205-летие и открытие летнего сезона. С 12:00 стартует программа «Сквозь века». Гости смогут насладиться дореволюционным вальсом, выступлениями народных хоров, уличным театром, исторической реконструкцией, квизом об истории Пензы, играми, конкурсами и бесплатными мастер-классами. Среди них — роспись магнитов и каллиграфия. В 18:00 начнется дискотека под открытым небом, которая продлится до 20:00.

В Детском парке на улице Кронштадтской в 11:00 пройдет яркое театрализованное представление у главной сцены. С 12:00 до 16:00 будут организованы творческие мастер-классы. С 12:00 до 18:00 состоится большой праздничный концерт, а также работа интеллектуальных площадок и спортивных зон.