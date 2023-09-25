В Спутнике прошли соревнования среди пензенских пожарных

Фото: пресс-служба холдинга «Термодом»

Пожарные участвовали в скоростном подъеме на верхний этаж корпуса «Атлас» в ЖК «Созвездие».

Подняться наверх сотрудникам МЧС предстояло в полной экипировке, в которую входят боевая одежда, пожарная каска, подкасник, перчатки и пояс с карабином, а также дыхательный аппарат со сжатым воздухом. Подняться на 24 этажа лучшие смогли менее чем за 3 минуты.

Победители получили призы от главного управления МЧС по региону и памятные подарки от холдинга «Термодом».

Представители МЧС не исключили, что подобные соревнования продолжат проводить в Городе Спутнике и в следующем году.