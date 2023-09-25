В пензенском отделении Банка России состоится День открытых дверей

30 сентября Банк России пригашает пензенцев на День открытых дверей. Горожанам покажут музей, а также предложат принять участие в играх по финансовой грамотности и викторинах.

Посетители смогут увидеть, как работают эксперты по исследованию денежных знаков, и проверить свои деньги на специальном оборудовании. Кроме этого, все желающие смогут проверить свои знания, поучаствовав в квесте «Загадки старого кассира».

Юных гостей ждет путешествие по удивительной стране «Финграмика». На мастер-классе им расскажут, кто изготавливает российские банкноты, и раскроют «секреты» современных денег.

Мероприятия будут проходить с 10:00 до 18:00 по адресу: ул. Кирова, 62. Предварительно гостей просят записаться через сайт. При себе нужно будет иметь паспорт. Дети до 14 лет могут посетить банк только в сопровождении взрослых. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(8412) 63 90 39.