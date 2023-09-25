В Пензенской области уголовное наказание грозит поджигателю собственного дома

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Инцидент произошёл, когда владельцев не было дома. В результате пожара дом сгорел полностью. Причиненный материальный ущерб составил около 1 млн рублей, уточняет пресс-служба регионального УМВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Лунинского района был установлен причастный к совершению преступления молодой человек 2005 года рождения.

Подозреваемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

По его словам, он был осведомлен о том, что тетя застраховала дом. Именно поэтому молодой человек поджёг своё жилище с целью получить страховое возмещение и побудить родственников переехать в новое жильё.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.