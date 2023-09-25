В Пензе состоялись соревнования по спортивному ориентированию «Матч клубов»

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В Ахунах определились победители в открытых лично-командных соревнованиях по спортивному ориентированию в следующих возрастных группах: МЖ-10, МЖ-12, МЖ-14, МЖ-16, МЖ-18, МЖ-21, МЖ-35, МЖ-45, МЖ-55, МЖ-65. Дисциплины – «кросс-спринт» и «кросс-классика».

Всего на старт вышли 287 атлетов из 20 клубов. Первое место занял клуб «Магнит», второе – клуб «Горизонт», третье – клуб «Кентавр». Победителей и призеров наградили кубками и грамотами Федерации спортивного ориентирования Пензенской области. Новостной материал подготовлен комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы.