Кардиохирург рекомендовал отказаться от майонеза и пальмового масла

Фото: Алексей Булатов (архив «КП»)

Организм человека не приспособлен для переработки гидрогенизированных растительных жиров, поэтому вредные вещества не выводятся из организма, а накапливаются в сосудах и железах.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал завотделением хирургического лечения дисфункций диафрагмы и сердечной недостаточности НКЦ 1 РНЦХ им. Петровского Андрей Лысенко.

«То, что мы едим, тоже не всегда полезно. 300 калорий могут выглядеть по-разному. Это может быть кусок сала или колбасы, или это может быть 100 граммов творога и какая-то более здоровая еда. Разнообразие рациона и его калорийность - это разные вещи. Уберите майонез, уберите пальмовое масло, читайте, что пишут на этикете, и вы тогда, может быть, не встретитесь не только с сердечно-сосудистым хирургом, но и с онкологом.

Потребление продуктов, связанных с гидрогенизированными растительными жирами, - маргарин, пальмовое масло - это не то, к чему генетически ваш организм привык. Нормально это утилизировать среднестатистический организм не может. И эти все продукты остаются в вас, это откладывается в сосудистые стенки, в железах - вы всё это накапливаете в себе».

Ранее Андрей Лысенко заявил, что среди долгожителей нет людей с ожирением. По его словам, это заболевание влечёт за собой другие недуги и может стать причиной серьёзных послеоперационных осложнений.