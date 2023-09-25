20-летний житель Саранска перевел мошенникам 850 тысяч рублей

Во время телефонного разговора ему предложили сделать предоплату 4000 рублей, затем попросили 5000 за страховку, 19000 - возвратного долга.

Как отмечает пресс-служба регионального УМВД, понимание, что стал жертвой обмана к парню пришло, когда деньги на банковской карте закончились.

19 сентября он обратился в дежурную часть ОП №3 УМВД России по го Саранск.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет.

МВД по Республике Мордовия еще раз призывает жителей региона быть бдительными при общении с незнакомцами в интернете.

Не спешите выполнять просьбы неизвестных, тем более если речь идет о переводе денежных средств.